Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Уничтожен еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX. Всего с начала дня в небе над регионом сбиты четыре дрона.

С начала дня ограничения на полеты были введены в аэропортах Ярославля и Внуково. Московская авиагавань уже возобновила работу. В аэропорту Шереметьево действовал особый режим согласования полетов с «соответствующими органами», уточняли в пресс-службе Росавиации. По информации аэропорта, в период ограничений на запасной аэродром ушли пять рейсов.

В период с 8:00 до 12:00 мск сбиты 28 беспилотников. Больше всего — 18 дронов — уничтожены в небе над Брянской областью.