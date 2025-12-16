Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево

Пять рейсов ушли на посадку на запасной аэродром из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным аэропорта, в период с 3:20 мск до 13:00 мск еще два рейса были задержаны более чем на два часа. Отмененных рейсов нет.

Сейчас аэропорт работает по согласованию с профильными ведомствами. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено, предупредили в пресс-службе.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах Ярославля и Калуги, сообщали в Росавиации. Аэропорт Внуково к этому моменту снял ранее введенные ограничения.