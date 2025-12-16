Власти Кубани опровергли информацию о повышении тарифов ЖКХ до 141%

Власти Краснодарского края опровергли распространяемую в мессенджерах и соцсетях информацию о якобы планируемом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в отдельных муниципалитетах региона до 141% в 2026 году по инициативе губернатора. Как пояснили в оперштабе региона, рост платы за коммунальные услуги жестко ограничен предельными индексами, которые ежегодно утверждает правительство РФ для каждого субъекта федерации.

Для Краснодарского края такие индексы установлены на уровне до 1,7% с 1 января 2026 года и до 14,4% с 1 октября 2026 года. Возможность превышения базовых показателей предусмотрена федеральным законодательством лишь для муниципалитетов, где реализуются концессионные соглашения или инвестиционные программы по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры. В регионе к ним относятся, в частности, Краснодар, Сочи, Армавир и Тихорецк, а также ряд других территорий.

В этих случаях часть затрат инвесторов может компенсироваться через тариф, однако окончательное решение принимают не региональные власти, а представительные органы местного самоуправления. Депутаты городских дум и районных советов вправе либо согласовать тариф с учетом инвестиционной составляющей — после чего он подлежит проверке и согласованию в ФАС России, — либо отказаться от ее включения. Во втором случае рост платы для населения ограничивается базовыми индексами, а компенсация инвестору осуществляется за счет краевого бюджета.

В администрации подчеркнули, что подготовка проекта постановления губернатора с указанием предельных «коридоров» роста тарифов по каждому муниципалитету является обязательной ежегодной процедурой, установленной законом, и не означает автоматического увеличения платы. Окончательные тарифы утверждаются после решений муниципалитетов и подлежат официальному опубликованию.

Вячеслав Рыжков