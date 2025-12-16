Две квартиры затопило из-за порыва сетей в жилом доме Новороссийска

В многоквартирном доме на улице Толстого в Новороссийске затопило две жилые квартиры из-за порыва системы отопления. Об этом сообщили чиновники в ходе аппаратного совещания в администрации города 16 декабря.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла из-за износа внутридомовых инженерных сетей. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что последствия могли оказаться серьезнее, если бы на объекте возникла утечка газа.

«Мы понимаем, что за внутридомовые сети должна отвечать управляющая компания. Но если с отоплением это имущественный ущерб, то в случае с газом последствия могут быть куда серьезнее. Мы не можем ждать следующего звонка о ЧП»,— резюмировал глава Новороссийска.

Андрей Кравченко дал поручение заместителю Рафаэлю Беглярову создать рабочую комиссию, разработать график проверок по оценке состояния внутридомовых сетей. Обслуживание сетей газового обеспечения в Новороссийске должны будут взять на особый контроль.

В том числе, на аппаратном совещании было озвучено, что специалистам администрации необходимо распределить жилые многоквартирные дома Новороссийска по степени риска с учетом износа инженерных коммуникаций.

София Моисеенко