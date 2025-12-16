«Мало кто понимает, как оценить блеск»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ключевых аспектах оценки качества жемчуга и правильного ухода за ним.

Недавно я модерировала паблик-ток с Пинеллой Ауторе — специалистом по жемчугу с несколькими десятилетиями опыта — и Розарио Ауторе, которого по масштабу влияния можно представить как современного Кокити Микимото. Пинелла начинала с австралийского жемчуга, а сегодня она эксперт практически по всем его видам, включая редчайший кеши. Неслучайно в индустрии ее называют «королевой жемчуга». За полтора часа она рассказала много, но я выделю несколько вещей, которые действительно важны на практике. Первое — блеск (luster). Все знают, что он главный, но мало кто понимает, как его оценить. Пинелла предложила простой и точный тест: поднести к жемчужине ноготь и посмотреть на отражение. Когда блеск исключительный, жемчужина работает как маленькое зеркало, и можно различить даже контур лица, если смотреться в нее. Это самый надежный визуальный критерий. Второй момент — уход. Часто думают, что раз жемчуг морской, значит, ему полезна соленая вода. В действительности жемчужина в природе не соприкасается с морской водой напрямую: она находится внутри моллюска. Соль в быту поверхность разрушает. Поэтому купание, плавание, фотографии в брызгах волн в украшениях с жемчугом нежелательны. А вот теплая пресная вода, мягкая щеточка и нейтральное мыло — правильный уход, который действительно улучшает внешний вид.

