Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, кем был уроженец Гаскони Шарль Ожье де Бац де Кастельмор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет д’Артаньяна с фронтлиста «Мемуаров…» Куртиля

Фото: общественное достояние Портрет д’Артаньяна с фронтлиста «Мемуаров…» Куртиля

Фото: общественное достояние

Александр Дюма в «Трех мушкетерах» привирал немало: и кардиналу Ришелье репутацию испортил, и Анне Австрийской лишние добродетели приписал. И лишь об одном герое говорил он почти чистую правду — о неутомимом гасконце Д’Артаньяне. Уроженец Гаскони Шарль Ожье де Бац де Кастельмор был дворянином весьма условным. Его дед, торговец Пьер де Бац, свои дворянские грамоты подделал, и будущий мушкетер взял фамилию матери — Д’Артаньян. Отец оставил ему в наследство три аркебузы и две шпаги, и с этим богатством гасконец отправился в Париж за деньгами и славой. Он славился храбростью, верно служил кардиналу Мазарини, был его доверенным лицом и дослужился до капитана королевских мушкетеров. Он воевал с гугенотами и погиб в бою с ними под Маастрихтом в шестьдесят лет, сражаясь в первых рядах, как положено гасконцу. Ему поставили три памятника: в Париже, Маастрихте и в гасконском Оше, где соотечественника уважают до сих пор. Потому что и книжный герой может быть настоящим человеком.

Павел Шинский