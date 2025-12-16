Запланированные поражения

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о демарше китайской шахматистки Хоу Ифань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stanley Cheah / Reuters Фото: Stanley Cheah / Reuters

В шахматном мире немало демаршей, но зачастую, если гроссмейстер принимает решение против чего-либо протестовать, то просто не является на игру. Так сделал Бобби Фишер, когда возражал против того, чтобы телекамеры снимали его партию с Борисом Спасским. Так поступил Владимир Крамник в матче с Веселином Топаловым, когда его обвинили в том, что он получает компьютерные подсказки, посещая туалет. Но задумка китайской шахматистки Хоу Ифань вывела историю протестов на новый уровень.

Все произошло в 2017 году на турнире в Гибралтаре. В этот момент Ифань считалась королевой шахмат и четыре раза становилась чемпионкой мира среди женщин. Но, конечно, пыталась доказать, что готова играть на равных с мужчинами. Тот турнир был смешанным, и соперников выбирал компьютер. Так получилось, что, несмотря на желание Ифань встречаться за шахматной доской исключительно с представителями сильного пола, ей постоянно выпадало противостояние с дамами. Когда же дело дошло до индийского гроссмейстера Бабу Лалиты, китаянка образцово-показательно и ярко проиграла ему всего в пять ходов. Такого еще не было. Уже потом на пресс-конференции Хоу извинилась и рассказала, что это поражение — протест против предвзятой жеребьевки. Скандал грянул громкий. Даже специальную комиссию создали для проверки, но уличить организаторов турнира в предвзятости не удалось. А поражение в пять ходов до сих пор самая быстрая в истории шахмат на гроссмейстерском уровне. До этого момента самой короткой считалась партия, которую Вишванатан Ананд проиграл Алонсо Сапате в 1988 году. Для этого потребовалось шесть ходов.

Владимир Осипов