Двойной «фоточино»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какими получились цифровые камеры, представленные сетью кофеен.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Силу бренда легко продемонстрировать с запуском проекта в совершенно чуждой для производителя нише, как это недавно сделала, например, сеть кофеен Starbucks. Она начала продажи своих цифровых камер в Китае. Пластиковые «мыльницы» (или их теперь стоит называть «кофейницами»?) выполнены в ретро-эстетике и двух классических для франшизы расцветках: серебристо-зеленой и бордово-золотистой. От устройства с ценой меньше 2,5 тыс. руб. не стоит ждать высоких технологий или уж тем более собственных разработок.

Starbucks заключила контракт с одним из OEM-производителей, которых в Поднебесной с избытком, добавила свой логотип и текст вокруг объектива — Every moment matters, «каждый момент важен». Механизмы управления, металлические или кожаные элементы фотоаппарата, — это всего лишь имитация, декорации. По-настоящему в распоряжении владельца такой цифровой «мыльницы» два объектива (13 МП для обычной съемки, а также сенсор для селфи), вспышка, LCD-дисплей с диагональю 2,5 дюйма и элементарный интерфейс для управления гаджетом. На одной зарядке аккумулятора можно получить до 200 снимков, а хранилище легко увеличить картами памяти емкостью до 32 ГБ. Кроме того, разработчики предусмотрели набор Y2K-фильтров, как бы странно это ни звучало в конце 2025 года.

Описание звучит неубедительно, согласен. Однако на частных перепродажах стоимость устройства утраивается. Вероятнее всего, успех основан на внезапной любви молодой аудитории к винтажным вещам и ушедшим эпохам. При этом акция локальная. Китай — не просто второй рынок для сети кофеен после США. Местные покупатели довольно активны в подобных кампаниях, кроме того, производство таких «мыльниц» дешевле всего организовать в КНР. Starbucks в каком-то смысле можно считать трендсеттером. Еще год назад сеть кофеен дебютировала в коллаборации с брендом Lomography, выпустив в продажу цифровые фотоаппараты, тоже только в Китае. Сейчас средняя цена модели 2024 года на электронной торговой площадке — порядка 14 тыс. руб.

Александр Леви