Этот технический курьез вполне мог оказаться сюжетной линией романа Виктора Пелевина, но все произошло на самом деле. Фокусник и молекулярный биолог из США Цзы Тэнг Ван попал в безвыходную ситуацию, о чем рассказал в своих соцсетях. Несколько лет назад для того, чтобы его трюки выглядели еще более эффектно, он вживил в ладонь между указательным и большим пальцем чип, но забыл от него пароль. Изначально мужчина задумывал, что зрители смогут поднести смартфон к его руке, и на их экранах происходила бы настоящая магия. Но сразу как-то не задалось. Все же не на всех телефонах по умолчанию работает считыватель, да и попасть в нужное место на руке иллюзиониста тоже получалось не у каждого зрителя, а лишние телодвижения лишали номер всяческого волшебства.

Тогда Цзы решил чип перепрошить и настроил на него сперва адрес биткойн-кошелька, которым так никто и не воспользовался, а после — забавную ссылку, которая открывала мем и хотя бы развлекала друзей на вечеринках. И когда он захотел в очередной раз обновить данные, с ужасом понял, что пароль, который защищал чип, напрочь вылетел у него из головы. Технически подкованные друзья фокусника пришли к выводу, что классическими способами взломать его нельзя и остается только прикрепить к ладони считыватель и провозиться несколько дней или даже недель, перебирая все возможные комбинации. Удалять чип фокусник пока не готов, а устройство так и остается у него в руке бесполезной цифровой реликвией. Мужчина признает, что никто, кроме него, не виноват, а этот эпизод он называет «антиутопией в стиле киберпанк».

