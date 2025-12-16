Главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков

Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» назначило на должность главного тренера Евгения Корешкова, сообщает пресс-служба ХК. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

«На протяжении последней недели все болельщики „Трактора“ ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков. Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты»,— прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Евгений Корешков присоединился к команде в ноябре этого года в качестве ассистента главного тренера.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий главный тренер «Трактора», канадец Бенуа Гру в ноябре этого года покинул команду, заявив о профессиональном выгорании.