Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает команду

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру заявил об уходе из команды. По его словам, причиной такого решения стало профессиональное выгорание, сообщает пресс-служба ХК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой. „Трактор“ останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь»,— прокомментировал Бенуа Гру.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет тренер Рафаэль Рише.

Бенуа Гру родом из Канады. Он стал главным тренером «Трактора» в 2024 году. С ним команда смогла выйти в финал Кубка Гагарина и занять второе место.

Ольга Воробьева