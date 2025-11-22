В тренерский штаб «Трактора» вошел Евгений Корешков

К челябинскому хоккейному клубу «Трактор» присоединился Евгений Корешков в качестве ассистента главного тренера. Соглашение с ним рассчитано на сезон 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьезная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина», – прокомментировал генменеджер «Трактора» Алексей Волков.

При этом хоккейный клуб покидает тренер Марио Рише, который присоединился к команде перед сезоном 2025/2026.