Спрос на новогодние корпоративы на Кубани увеличился на 6%

Спрос на профессионалов по организации новогодних корпоративов под ключ увеличился на 6% в Краснодарском крае. Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Услуг», средняя стоимость начинается от 3,5 тыс. руб.

Профессионалы по организации новогодних корпоративов на Кубани подбирают, оформляют площадку и выбирают подходящую музыку. Также они занимаются техническим обеспечением и организацией кейтеринга.

Кроме того, в ноябре 2025 года в Краснодарском крае спрос на проведение детских утренников увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали аналитики, стоимость проведения подобных мероприятий в регионе начинается от 2,5 тыс. руб.

Специалисты в сфере проведения детских утренников в Краснодарском крае предлагают услуги разработки сценария для мероприятия и подготовки музыкального сопровождения. Они также могут найти аниматоров для выступления на сцене и общения с детьми.

По данным аналитиков, подобная динамика обусловлена тем, что жители региона в преддверии праздников стараются заранее спланировать их празднование и снять с себя организационные задачи. Для получения продуманной программы и четкой координации действий многие обращаются к профессиональным организаторам.

Алина Зорина