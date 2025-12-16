В 2025 году в Тюменской области отремонтировали девять объектов здравоохранения

В Тюменской области в течение года отремонтировали девять объектов здравоохранения, завершается капитальный ремонт еще четырех, сообщил губернатор Александр Моор на заседании Совета при полпреде УрФО. Главной темой для обсуждения стало развитие здравоохранения.

Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона подвел итоги модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2024 годах: за этот период в сельских муниципалитетах были построены шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и поликлиника. Кроме того, на этих территориях установили 21 модульный ФАП и восемь врачебных амбулаторий, а также отремонтировали 22 объекта. «Сегодня в Тюмени открылся филиал поликлиники Областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском Тюменского муниципального округа. В уходящем году в муниципалитетах региона установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, ФАПы и филиалы поликлиник»,— рассказал господин Моор.

Он также добавил, что в 2026 году планируется трудоустроить в медобъекты сельских поселений 37 врачей и 30 фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По предварительным данным полпреда УрФО Артема Жоги, всего на Урале в течение года был создан 101 новый медицинский объект, отремонтировано 132 здания, приобретено почти 1,3 тыс. единиц оборудования.

Ирина Пичурина