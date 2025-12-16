Анна Гурарий предложила ужесточить законодательство для частных электросамокатов

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий предложила изменить законодательство в отношении частных электросамокатов и электровелосипедов. Инициатива была озвучена на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

По мнению Анны Гурарий, существующее регулирование не охватывает частных пользователей СИМ, в то время как кикшеринговые компании работают в рамках заключенных соглашений с муниципалитетами. Статистика показывает рост аварийности с участием частных СИМ: за первое полугодие 2025 года такие происшествия составили 45,6% от всех аварий с СИМ, в то время как год назад этот показатель был 32%.

Основная проблема заключается в отсутствии идентификации пользователей и сложностями применения существующих санкций за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, электровелосипеды формально остаются просто велосипедами и не попадают под ограничения для СИМ. При этом мощные электровелосипеды часто используются курьерами – они передвигаются по тротуарам и часто нарушают скоростное ограничение в 25 км/ч.

Анна Гурарий отметила, что ее инициатива не противоречит текущим законопроектам, разработанным Минтрансом РФ, а дополняет их. «Именно совместными действиями мы сможем создать эффективные инструменты для работы всех уже существующих правил дорожного движения, а также санкций за их нарушение»,– заявила госпожа Гурарий.

Предлагается унифицировать определение СИМ, ввести категорию «лицо, использующее СИМ» как участника дорожного движения с соответствующей ответственностью, а также обязательную идентификацию пользователей посредством электронной персонифицированной карты. Для обеспечения эффективности предлагается предусмотреть штрафы за передвижение без цифровой карты, которые будут внесены в кодекс об административных правонарушениях.