Песков: Россия не видела текст с гарантиями безопасности ЕС для Украины

Россия сможет оценить гарантии безопасности Евросоюза для Украины, когда ознакомится с текстом документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каких-либо текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать»,— сказал господин Песков на брифинге. Пока, уточнил представитель президента, Россия видела только публикации СМИ о совместном заявлении стран ЕС по гарантиям безопасности.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что США и Евросоюз согласовали гарантии безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО. Это значит, что при нападении на страну угроза будет касаться всех членов альянса, и они обязаны оказать пострадавшему государству необходимую, в том числе военную, помощь. В случае предоставления гарантий президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО. Если же Украина не примет нынешнее предложение США, писала Politico, новое «не будет таким щедрым».