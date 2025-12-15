Мерц заявил о гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО

Евросоюз и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности»,— сказал господин Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. По его словам, американская сторона «политически, а в перспективе и юридически взяла на себя соответствующие обязательства».

5-я статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех из них. В этом случае каждое государство вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженной силы.

AP сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский допускает отказ от заявки на вступление в НАТО в случае предоставления со стороны ЕС и других западных стран гарантий безопасности, аналогичных тем, которые действуют для членов альянса. При этом Киев по-прежнему рассматривает возможное членство в НАТО как наилучшую форму защиты от «российской агрессии».