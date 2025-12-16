Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по количеству зарегистрированных интернет-доменов

Краснодарский край вошел в пятерку лидеров России по числу зарегистрированных интернет-доменов. По данным «Рег.ру» и Координационного центра доменов .RU/.РФ, за 11 месяцев 2025 года общий портфель уникальных доменов региона увеличился на 6,1%, при этом 8,2% прироста обеспечили продления уже существующих адресов, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметила Ася Вартазарьян, руководитель отдела аналитики группы «Рунити», активность в основном приходится на продление доменов и их вовлечение в реальные онлайн-проекты. Большая часть доменов — 84% — приходится на национальные зоны .ru (25 тыс.) и .рф (5,4 тыс.).

Анализ отраслевой структуры показывает существенный разрыв в цифровизации: 95% доменов принадлежат компаниям в сфере услуг и торговли, тогда как агропромышленный комплекс и промышленность занимают лишь 5%. По словам Ивана Грибова, директора по развитию продуктов «Рег.решений», малый и средний бизнес региона активно осваивает цифровые инструменты: компании переходят от простого резервирования имен к запуску реальных онлайн-проектов. На текущий момент активные сайты размещены на 42% зарегистрированных доменов.

Вячеслав Рыжков