На Урале осудили активистов марксистского кружка, готовивших захват власти

В Екатеринбурге вынесли приговор активистам марксистского кружка, которые готовили захват власти. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из Центрального окружного военного суда, на скамье подсудимых оказались экс-депутат, координатор местного движения Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев (все внесены в список экстремистов и террористов).

Все осужденные внесены в список экстремистов и террористов

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По версии следствия, Ринат Матисов (внесен в список экстремистов и террористов) создал террористическую ячейку, а остальные в ней участвовали. Организация действовала в республике Башкортостан с 2019 по 2022 год, цель которой была подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

Все они получили от 16 до 22 лет колонии строгого режима. Часть срока некоторые осужденные проведут в тюрьме.

Ринат Матисов (внесен в список экстремистов и террористов) осужден на 22 года, восемь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима;

Юрий Ефимов (внесен в список экстремистов и террористов) осужден на 18 лет, семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима;

Дмитрию Чувилину (внесен в список экстремистов и террористов) суд назначил 20 лет колонии строгого режима;

Алексею Дмитриеву (внесен в список экстремистов и террористов) — 20 лет колонии строгого режима;

Ринат Буркеев (внесен в список экстремистов и террористов) проведет в колонии строгого режима 16 лет.

