Сбербанк предоставил мэрии Орла кредит на 315 млн рублей

Администрация Орла заключила с ПАО «Сбербанк» контракт на открытие кредитной линии с лимитом 315 млн руб. на год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе аукциона Сбербанк снизил начальную цену контракта с 66,7 млн до 61 млн руб. Второй банк, чье название не раскрывается, предлагал оказать услугу за аналогичную сумму.

Процентная ставка — фиксированная. Кредит необходим мэрии Орла на погашение муниципальных долгов, а также на финансирование дефицита городского бюджета. Финансирование по контракту осуществляется за счет муниципального бюджета.

В июле Сбербанк уже открывал мэрии Орла кредитную линию на 315 млн руб. Цена контракта тогда составила 69,7 млн руб. В ноябре Т-банк предоставил кредит администрации облцентра на 192,7 млн руб.

Егор Якимов