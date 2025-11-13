Т-Банк откроет администрации Орла кредитную линию на 193 млн рублей

Московское АО «Т-банк» выиграло право открыть администрации Орла кредитную линию с лимитом 192,7 млн руб. Компания снизила начальную цену контракта с 40,7 млн руб. до 37,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в аукционе приняли участие три банка. Названия двух проигравших не разглашаются, но известно, что организации предлагали снизить начальную цену до 38,1 млн руб. (второе место) и 40,1 млн руб. (третье место).

Согласно документации, кредитная линия открывается на год. Процентная ставка — плавающая. Средства необходимы для погашения задолженностей и финансирования дефицита городского бюджета.

В июле Сбербанк получил подряд на открытие мэрии Орла кредитной линии с лимитом 315 млн руб.

Кабира Гасанова