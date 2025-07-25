Сбербанк откроет мэрии Орла кредитную линию на 315 млн рублей

Администрация Орла заключила с ПАО «Сбербанк» контракт на открытие кредитной линии с лимитом 315 млн руб. Документ сегодня опубликовали на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе аукциона Сбербанк снизил начальную цену контракта с 79,6 млн до 69,7 млн руб. Второй участник, чье имя не называется, предлагал выполнить условия контракта за 70,1 млн руб.

Срок действия кредитной линии — год. Процентная ставка — фиксированная. Средства необходимы на закрытие долгов и финансирование дефицита бюджета. В первой редакции закона о бюджете облцентра на 2025 год последний составил 1,2 млрд руб.

В середине июля Сбербанк получил контракты на открытие мэрии Курска двух кредитных линий с суммарным лимитом 1 млрд руб.

Алина Морозова