Курорт Роза Хутор перенес открытие горнолыжного сезона на 29 декабря

Из-за погодных условий начало горнолыжного сезона на курорте «Роза Хутор» перенесли на 29 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам представителей «Розы Хутор», декабрь оказался аномально теплым месяцем, выпало небольшое количество снега, а температурные условия не подходят для запуска системы искусственного оснежения на полную мощность, чтобы обеспечить необходимый снежный покров.

«Безопасность и комфорт вашего катания — наш главный приоритет», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.

На склонах для туристов будут работать отели, канатные дороги до Розы Пик, а также рестораны с видом на горы. Специалисты оборудовали фотозоны, уютные локации и установили новогоднюю подсветку. Гости также смогут посетить ледовый каток, подвесной мост, аттракцион «Родельбан», качели над пропастью и SPA-зоны для настоящего релакса. С 30 декабря по 11 января будет действовать праздничная программа — это встречи с Дедом Морозом, анимация, концерты, новогодняя кабинка и празднование Нового года. Также 3 января 2026 года на курорте отпразднуют 15-летие «Розы Хутор».

«Для тех, кто уже приобрел ски-пассы на 19–28 декабря: мы направим вам на почту подробную инструкцию по возврату — следите за письмами в ближайшие дни», — отметили в пресс-службе.

Алина Зорина