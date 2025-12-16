Трампа раскритиковали за реакцию на убийство режиссера Роба Райнера

Слова президента США Дональда Трампа об убийстве режиссера Роба Райнера вызвали критику в американском обществе. В соцсети Truth Social он назвал это событие печальным, но дальше написал, что убийство «как сообщают, произошло из-за гнева, который он вызывал у других своим… СИНДРОМОМ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА НА ТРАМПЕ». Президент также написал, что господин Райнер «сводил людей с ума своей одержимостью» Дональдом Трампом и связанной с этим паранойей.

Фото: Alex Brandon / AP

Многие политики и знаменитости раскритиковали господина Трампа. Актер Патрик Шварценеггер назвал пост «отвратительным и гнусным». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — член Демократической партии и один из самых активных противников Дональда Трампа — написал в X: «Он больной человек». Сенатор-демократ Крис Мерфи написал: «Он просто сошел с ума. Теперь говорит, что Роб и Мишель Райнер сами стали причиной своего убийства, потому что не поддержали его. Это просто отвратительно». Консервативная радиоведущая и бывший юрист господина Трампа Дженна Эллис назвала пост президента «неподходящей реакцией». Конгрессмен-республиканец Томас Масси также написал, что «вне зависимости от того, как вы относитесь к Робу Райнеру, это неуместное и неуважительное обсуждение человека, который был жестоко убит».

Многие критики указывают на то, что после убийства в сентябре правого политика Чарли Кирка господин Трамп яростно обрушивался на всех, кто писал сколько-нибудь критические посты об убитом. По оценке Reuters, более 600 человек в США были уволены, отстранены от работы или находятся под следствием из-за таких критических высказываний, причем эти преследования происходят при поддержке администрации.

Яна Рождественская