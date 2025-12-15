Хитмейкер на все стороны

В Лос-Анджелесе был найден мертвым Роб Райнер — актер и режиссер, поставивший такие классические и популярные фильмы, как «Это — Spinal Tap» (1984), «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Несколько хороших парней» (1989) и другие. Райнеру было 78 лет. Вместе с ним найдена мертвой его жена Мишель Сингер.

Актер и режиссер Роб Райнер

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / Reuters Актер и режиссер Роб Райнер

Фото: Lucas Jackson / Reuters, Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Роб Райнер родился в 1947 году в Бронксе, в артистической семье. Его отец Карл Райнер, комедийный актер, сценарист и режиссер, был легендой американского телевидения и кино, работал с великими комиками Мелом Бруксом и Стивом Мартином, получил 11 премий «Эмми», а также «Грэмми» и Премию Марка Твена за американский юмор, которая вручается лучшим комедиантам и юмористам страны. Мать Роба Эстель была актрисой и певицей.

Райнер с детства мечтал пойти по стопам отца, но, конечно, в его тени сделать это было непросто. Когда друзья говорили Карлу, какой остроумный у него сын, он отвечал: «Этот? Не знаю, он угрюмый ребенок».

Сам Роб рассказывал в интервью журналу The Atlantic в 2017 году: «Я не чувствовал давление со стороны отца, я чувствовал внутреннее давление, потому что он достиг настолько высокого уровня, что я думал: “Ну, не знаю, смогу ли я когда-нибудь через это пробиться”».

Он, конечно, смог. Сначала играл в небольших театрах и сам ставил спектакли (увидев поставленную 19-летним сыном пьесу Сартра «За закрытыми дверями», Карл Райнер наконец сказал ему: «Я за тебя не волнуюсь, парень»), затем перебрался на телевидение. После маленьких ролей в ситкомах звездный час Райнера наконец настал, когда он сыграл в суперпопулярном сериале «Все в семье» (1971–1979) Майкла Стивика либерального зятя, который постоянно горячо спорит со своим консервативным тестем. За эту роль он получил две премии «Эмми»: в 1974 и 1978 году.

Продолжая сниматься в кино и на телевидении, Райнер обратился к режиссуре. Его полнометражный дебют как постановщика — комедия в стиле мокьюментари «Это — Spinal Tap» о вымышленной рок-группе, давно пережившей пик своего успеха,— сразу обрела культовый статус и, хоть и не изобрела сам жанр мокьюментари, стала одним из самых ярких его образцов, у которого появилось множество подражателей.

Полиция у дома Роба Райнера

Фото: Jill Connelly / Reuters Полиция у дома Роба Райнера

Фото: Jill Connelly / Reuters

За этим последовал невероятно успешный период Райнера как постановщика, когда каждый следующий фильм становился хитом: романтические комедии «Абсолютно точно» (1985) и «Когда Гарри встретил Салли» (в основу этого фильма, превратившегося в абсолютную классику жанра, легли собственные любовные приключения Райнера после развода с первой женой), экранизация Стивена Кинга «Останься со мной» (1989), приключенческое фэнтези «Принцесса-невеста», судебная драма «Несколько хороших парней» и даже хоррор, снова по Кингу, «Мизери» (1990), за главную роль в котором Кэти Бейтс получила «Оскар» и «Золотой Глобус».

Сам Райнер четыре раза номинировался на «Глобус» и три — на премию Американской гильдии режиссеров.

На свой первый и единственный «Оскар» он был выдвинут в 1993 году, когда «Несколько хороший парней» могли стать лучшим фильмом года, но проиграли «Непрощенному» Клинта Иствуда.

Были у него и номинации на «Золотую малину» (за еще одну сказку с юмором и приключениями «Норт», 1994), а более поздние работы уже не обладали такой магией и потенциалом для бесконечных пересмотров, как фильмы райнеровского золотого периода. Однако и в них было все то, о чем он говорил The New York Times после выхода «Принцессы-невесты» в 1987 году: «Люди смотрят фильм и восклицают: “Боже, какая странная смесь! Как можно было сбалансировать все эти вещи?”. Но мне это не кажется таким уж странным, потому что все это — части моей личности. У меня определенно есть сатирическая сторона, романтическая сторона и более реалистичный взгляд на вещи».

Райнер продолжал снимать и сниматься вплоть до своего внезапного и трагического конца. Последней его режиссерской работой стал сиквел «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается», вышедший в сентябре этого года, где он также сыграл небольшую роль. Но, снова беседуя с The New York Times в прошлом году, самым важным в своей жизни он назвал жену и детей. «Знаете, есть такая старая шутка,— сказал он.— Никто на смертном одре не говорит: “Надо было мне проводить больше времени на работе”. Никто так не говорит».

Юлия Шагельман