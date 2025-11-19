Reuters: за критику убитого Чарли Кирка в США наказали 600 человек

Более 600 человек в США уволены, отстранены от работы или находятся под следствием из-за критических высказываний про правого активиста Чарли Кирка, убитого в сентябре. Это данные из опубликованного расследования Reuters. Как отмечает агентство, кампания против критиков Чарли Кирка проходила при поддержке администрации президента США Дональда Трампа.

Самым громким случаем такого рода стала приостановка ток-шоу на телеканале ABC, которое вел комик Джимми Киммел. Это было сделано после его слов о том, что убийца господина Кирка может быть сторонником Дональда Трампа и что движение его сторонников MAGA пытается использовать эту трагедию в политических целях. Однако в итоге ABC вернул шоу Джимми Киммела в эфир.

В некоторых случаях причиной для увольнений и расследований стали посты с выражением радости по поводу преступления или надежды на то, что другие сторонники господина Кирка последуют за ним. Однако, как отмечает Reuters, часто причиной становились намного менее агрессивные посты, авторы которых просто критиковали взгляды убитого и указывали на то, что его собственные действия и слова вели к росту насилия в обществе. Так, помощница воспитателя в детском саду Лорен Вон была уволена после поста с цитатой слов самого Чарли Кирка в поддержку права на хранение и ношение огнестрельного оружия. Заместитель шерифа Джули Стребе из штата Миссури также была уволена за слова о том, что не нужно сочувствовать угнетателям, распространяющим расистские взгляды и ненависть.

Яна Рождественская