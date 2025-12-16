На ПНТЗ в Первоуральске произошел пожар

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в ТМК) в Первоуральске Свердловской области произошло возгорание — площадь пожара составила 14 кв. м, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Возгорание возникло в 9:05 в одном из цехов — его локализовали в 9:30 силами предприятия и полностью потушили. Для обеспечения безопасности работу оборудования цеха на время остановили, а сотрудников эвакуировали. «Пострадавших в результате инцидента нет. Пробы воздуха в цехе показали, что персонал может вернуться на рабочие места, ведется перезапуск оборудования»,— сказано в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

Ирина Пичурина