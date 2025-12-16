Рябков: Россия никогда не согласует размещение западных войск на Украине

Россия никогда не согласится на размещение войск западных стран на Украине в какой-либо форме. Об этом в интервью ABC News заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины»,— сказал господин Рябков. На вопрос о возможном размещении европейских сил он ответил: «Нет, нет и еще раз нет».

Вчера Reuters сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от вступления страны в НАТО. Однако он потребовал от западных союзников предоставить гарантии безопасности. О решении Киева отказаться от вступления в альянс сообщала также газета Bild. Глава евродипломатии Кая Каллас в разговоре с журналистами упомянула, что вопрос о вступлении Украины в НАТО «больше не обсуждается».

