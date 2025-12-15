Членство Украины в НАТО на переговорах с США больше не обсуждается

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от вступления страны в НАТО во время переговоров с американскими посланниками в Берлине, сообщил Reuters. В обмен он потребовал гарантий безопасности со стороны западных стран. Глава евродипломатии Кая Каллас в разговоре с журналистами также упомянула, что вопрос о вступлении Украины в альянс «больше не обсуждается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Omar Havana / Reuters Кая Каллас

Фото: Omar Havana / Reuters

«Если это (вступление Украины в НАТО.— “Ъ”) не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит, нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми <...> Это должны быть, знаете ли, реальные войска, реальные возможности»,— сказала госпожа Каллас журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал DRM News.

В переговорах в Берлине участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча началась 14 декабря и продлилась пять часов. Стороны договорились продолжить переговоры в понедельник. Господин Уиткофф говорил, что Вашингтон и Киев достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана. Стороны рассматривали документ из 20 пунктов, их подробности чиновник не привел.

В первоначальной версии мирного плана США был пункт об отказе Украины от членства в НАТО — одно из требований России для прекращения боевых действий. После переговоров с Киевом Вашингтон сократил план. Сохранился ли пункт о Североатлантическом альянсе, неизвестно. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что позднее США предложили Украине отказаться от членства в НАТО не юридически, но де-факто.