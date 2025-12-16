Марина Резник: «Подбор персонала — это не покупка людей, а стратегия для бизнеса»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 11 декабря провели бизнес-завтрак с руководителем краснодарского офиса агентства по подбору управленческого персонала Avanta Consulting Мариной Резник. Встреча была посвящена зрелому и стратегическому подходу к управлению человеческим капиталом: формированию управленческой команды, кадрового резерва, работе с топ-менеджерами и корпоративной культурой.

Марина Резник, коренная краснодарка, начала встречу с воспоминаний о том, как менялся город и профессиональные предпочтения. В начале ее карьеры, в ранние 2000-е самыми популярными были вакансии в продажах FMCG, экономические и юридические специальности, позже к ним прибавились банковские, фарм. продажи и продажи BхB, а потом большую часть рынка заняли вакансии в сфере девелопмента.

«У нас в городе сейчас 30-35% краснодарцев. Мы здесь меньшинство, как индейцы в Америке»,— с улыбкой отметила она, комментируя миграционные процессы в столице Кубани.

Профессиональный путь спикера начинался с должности персонального ассистента в офисе продаж известной международной ВхВ компании, где приходилось решать разнообразные координационные и хозяйственные задачи и учиться выходить из сложных ситуаций. Постепенно накопленный опыт позволил перейти в сферу HR, когда она пришла работать в крупнейшее агентство страны, где выросла от офис-менеджера до старшего консультанта, а затем руководителя практики и впоследствии руководителя филиала в Краснодаре.

Переходя от частного к общему, Марина Резник обозначила ключевой принцип своей работы: эффективный подбор топ и миддл-менеджеров требует полного погружения в бизнес клиента, постоянного вовлечения собственников и управленцев в процесс подбора и удержание команды. По ее метафоре, «бизнес нельзя делать с 9 до 18, им нужно жить 24х7, если вы хотите не удовлетворительных, а превосходных результатов».

«Подбор персонала — это не покупка людей, а стратегия для бизнеса, где правильные сотрудники являются главным ресурсом»,— подчеркнула эксперт, формулируя современную философию работы с персоналом.

Отдельное внимание было уделено трансформации рынка труда. По словам Марины, за последние годы изменились ожидания кандидатов, уровень среднего дохода и сценарии карьерного роста. Существенную роль в этих изменениях играет новое поколение специалистов и приток в регион людей, которые внимательно изучают среду, в которую приходят, и осознанно выбирают работодателя, оценивая не только зарплату, но и ценности компании.

Эксперт также подробно разобрала современные методы оценки кандидатов, включая ассессмент-центры, и важность тщательной проверки рекомендаций. На конкретных примерах она продемонстрировала, как происходит поиск лучших кандидатов на рынке труда через инструменты хэд-хантинга с изучением компаний-доноров, выхода на конкретные персоналии, не находящиеся в открытом доступе, работой с их мотивацей с анализом подходящей конкретно каждому кандидату корпоративной среды. По ее мнению, ключевые качества талантливого хэдхантера— «страсть» к людям, любознательность и работа в долгую с клиентами и кандидатами, когда это не просто «закрытие вакансий», а стратегическое партнерство, желание развивать бизнес клиента.

В условиях жесткой конкуренции за таланты эти характеристики становятся необходимыми. Опираясь на опыт работы с российскими и международными компаниями, спикер отметила, что наилучшие результаты дает системный подход — создание внутренних программ оценки, развития и мотивации, выращенных из этих же ценностей.

«Если на ключевые позиции назначить «правильных» людей, то они будут развивать все в своих департаментах: привлекать лучших людей на рынке, развивать людей и бизнес-процессы, прививать подходы к эффективности, создавать «правильную», мотивирующую корпоративную культуру»,— пояснила она.

Деловой бизнес-завтрак позволил гостям переосмыслить роль HR-службы не как административного подразделения, занимающегося текущим подбором и кадровым делопроизводством, а как стратегического бизнес-партнера компании. В условиях кадрового дефицита и быстрых изменений на рынке труда такой подход становится критически важным для успешного ведения бизнеса.

Мероприятие продемонстрировало растущий интерес краснодарского бизнес-сообщества к профессионализации HR-процессов и стратегическому планированию развития человеческого капитала.

«Работа с персоналом — это долгосрочные инвестиции в бизнес. Нужно понимать, чем живет каждый человек, и создавать команду, где ценности совпадают»,— резюмировала спикер.

