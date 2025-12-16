Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с начала мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE снизилась на 1,15%, до $59,8 за баррель. Brent опустился ниже $60 впервые с 5 мая 2025 года. Февральский фьючерс на нефть марки WTI снижается в цене на 1,1%, до $55,9 за баррель.

В октябре цена нефти Brent росла до $66 за баррель. Нефть начала дорожать после того, как американский Минфин внес в санкционный список компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. На них приходится более 50% добычи нефти в РФ. По мнению аналитиков, санкции могут привести в том числе к удлинению цепочек посредников для торговли сырьем, что снизит прибыль.

