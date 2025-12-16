Детям участников СВО в Екатеринбурге вручили памятные знаки

В Екатеринбурге 100 детям участников специальной военной операции (СВО) вручили памятные знаки в рамках проекта «Мой папа — Герой!», сообщили в мэрии. Торжественная церемония прошла в актовом зале администрации Железнодорожного района. Дети также получили сладкие подарки в преддверии Нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Железнодорожного района Екатеринбурга Фото: администрация Железнодорожного района Екатеринбурга

На церемонии присутствовали глава администрации Железнодорожного района Семен Власов, депутаты гордумы, ветераны и другие почетные гости. Телеграмму с обращением к детям передал полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Он подчеркнул, что находящиеся в зоне СВО родители гордятся их успехами и любят их. «Вы — маленькие герои, достойные дети бойцов СВО. Ваши письма, рисунки и творческие работы вдохновляют не только ваших пап, но и всех защитников нашей Родины. Несмотря на длительное ожидание, помните: вы не одни, с вами вся страна»,— сказано в обращении полпреда.

Патриотический проект «Мой папа — Герой!» екатеринбургской активистки Ольги Пакулиной призван оказать признательность и уважение к подвигу отцов и дать детям возможность испытать гордость за родителей. К его реализации уже приступили за пределами города. Для участия в акции желающие должны обратиться в районные дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Ирина Пичурина