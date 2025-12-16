Глава MI6: главы хайтек-корпораций становятся могущественными, как государства

Новая глава британской разведывательной службы MI6 Блейз Метревели заявила, что хайтек-гиганты развивают опасные технологии, а главы этих корпораций уже столь же могущественны, как государства. По ее словам, подобного уровня влияния могут достичь и некоторые алгоритмы ИИ.

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Глава MI6 Блейз Метревели

«Власть как таковая становится более рассредоточенной и непредсказуемой, так как контроль за этими технологиями смещается от государств к корпорациям, а иногда и отдельным лицам»,— сказала она.

Госпожа Метревели заявила, что среди технологических опасностей — новые виды вооружений, в том числе дроны и боевые роботы, а также средства слежки и само превращение информации в оружие. По ее словам, гиперперсонализированные инструменты такого рода, которые можно настроить под конкретных лиц, могут способствовать конфликтам и усиливать контроль над обществом.

Блейз Метревели заняла пост главы MI6 в июне текущего года, став первой женщиной на этой должности. Ее речь в Лондоне 15 декабря стала ее первым официальным выступлением на публике. В ней госпожа Метревели также заявила, что Владимир Путин затягивает мирные переговоры и хочет подчинить Украину.

Яна Рождественская