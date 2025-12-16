Глава MI6: Путин затягивает мирные переговоры и хочет подчинить Украину

Глава британской разведывательной службы MI6 Блейз Метревели заявила, что президент России Владимир Путин затягивает переговоры по прекращению конфликта с Украиной. Кроме того, испытывает Запад тактикой, находящейся «чуть ниже порога войны», сообщила она в ходе первой публичной речи после вступления в должность.

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Глава MI6 Блейз Метревели

По словам госпожи Метревели, президент России полон решимости «подчинить Украину и преследовать членов НАТО». Глава MI6 также обвинила Москву в спонсировании кибератак на критически важную инфраструктуру других стран, вторжении беспилотников в европейские аэропорты, «поджогах, саботаже и дезинформации, а также агрессивной деятельности в наших морях, над и под водой».

48-летняя госпожа Метревели возглавила британскую внешнюю разведку в июле этого года. Она первая женщина, которая возглавила секретную службу, существующую уже 116 лет. Помимо своего первого выступления она также провела для журналистов небольшую экскурсию по штаб-квартире MI6 в Лондоне.

Влад Никифоров