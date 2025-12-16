Власти Ставрополья спрогнозировали цены на жилье в 2026 году

Минстрой Ставропольского края опубликовал проект приказа о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2026 года. Документ еще не утвердили, но он уже показывает резкий рост цен в курортных зонах Кавказских Минеральных Вод. Кисловодск возглавил рейтинг с показателем 196 130 руб. за квадратный метр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пятигорск следует за ним с 155 010 руб., Ессентуки — с 147 190 руб. Железноводск оценили в 135 850 руб., Лермонтов — в 103 100 руб. Невинномысск и Ставрополь почти сравнялись: 98 930 и 98 460 руб. соответственно. Эти цифры отражают высокий спрос на недвижимость в курортных городах, где цены на вторичку уже перевалили за 180 тыс. руб. в Кисловодске.

Среди муниципальных округов Предгорный округ оказался самым дорогим — 105 520 руб. за метр. Минераловодский округ показал 97 380 руб., Изобильненский — 83 440 руб. Георгиевский округ оценили в 78 850 руб., Благодарненский — в 83 040 руб., Буденновский — в 82 730 руб. В Ставрополе на четвертый квартал 2025 года цена квадрата достигла 103 933 руб., что на 11,6% выше уровня конца 2024 года (93 103 руб.).

Большинство округов сохраняют минимальный норматив в 59 310 руб. Такие значения зафиксировали для Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Кочубеевского, Левокумского, Новоалександровского и Петровского округов. Среднекраевой показатель на четвертый квартал 2025 года составил 97 800 руб., рост на 5% по сравнению с прошлым годом.

Проект используют для расчета субсидий, налогов и социальных выплат. Аналитики объясняют рост удорожанием стройматериалов, ипотеки и спроса на курортную недвижимость. В Ставрополе предложения на вторичке сократились вдвое, но сделки без кредитов растут. Федеральный Минстрой публикует похожий проект на 2026 год с базовой ценой 116 427 руб. по России, где Москва лидирует с 201 890 руб. В Ставропольском крае нормативы опережают общероссийские в курортных зонах, но остаются низкими в аграрных районах. Утверждение приказа ожидают в ближайшие недели.

Станислав Маслаков