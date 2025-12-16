«Хамас»: иностранные силы не будут отвечать за внутреннюю безопасность Газы

За внутреннюю безопасность в секторе Газа будут отвечать палестинцы, заявил «РИА Новости» член политического бюро «Хамаса» Хусам Бадран. По его словам, иностранные силы должны следить за линией разграничения с Израилем.

«Мы согласимся с такими силами, если у них будет четкий мандат, который ограничивается контролем за соблюдением прекращения огня между сторонами. Это предусматривает их нахождение на границе сектора Газа»,— сказал господин Бадран.

Представитель «Хамаса» добавил, что палестинцы совместно с комитетом по управлению будут управлять сектором Газа.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац говорил, что Израиль сам займется разоружением палестинского движения «Хамас» на подконтрольных ему районах Газы. Он уверял, что Израиль не позволит создать палестинское государство. Независимость Палестины признают более 150 государств, в том числе Россия.

С 10 октября вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе. Боевики освободили 20 заложников, оставшихся в живых после нападения 7 октября 2023 года, Израиль отпустил около двух тысяч палестинцев, включая осужденных на пожизненные сроки за террористическую деятельность.

