«Синергетик» обжалует решение суда о выплатах дочери депутата Богуславского

Нижегородский производитель косметики ООО «Синергетик» обжалует решение Первого апелляционного суда, обязавшего компанию выплатить Карине Богуславской, дочери основателя «Нэфис косметикс» депутата Госдумы Ирека Богуславского 766 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в ООО «Синергетик».

Госпожа Богуславская в 2024 году потребовала от нижегородской компании в судебном порядке компенсировать ей 10,7 млрд руб. за использование товарного знака «Я люблю свою семью» в бренде Synergetic, а также изъять продукцию и запретить рекламировать ее. Поводом стало обозначение, схожее с принадлежавшим истице товарным знаком. В 2025 году суд отказал ей в иске, однако апелляционная инстанция отменила это решение и присудила истице 766 млн руб.

В «Синергетик» отметили, что справедливо выиграли суд первой инстанции. «Мы уверены в своей позиции и продолжаем считать требования истца злоупотреблением правом. Будем обжаловать вердикт в кассационном суде»,— подчеркнули в компании.

Владимир Зубарев