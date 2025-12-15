«Синергетик» обязали выплатить 766 млн рублей дочери экс-депутата Богуславского

Первый апелляционный арбитражный суд пересмотрел спор Карины Богуславской, дочери основателя «Нэфис косметикс» депутата Госдумы Ирека Богуславского, с нижегородским ООО «Синергетик» о компенсации 10,7 млрд руб. за незаконное использование товарного знака «Я люблю свою семью» в бренде Synergetic. Как писал «Ъ-Приволжье», госпожа Богуславская также потребовала изъять косметическую продукцию нижегородского бренда и запретить ее рекламировать из-за схожего с принадлежащим ей товарного знака.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апреле 2025 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал ей в иске, истица обжаловала это решение. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав использование ООО «Синергетик» товарного знака незаконным. Как следует из опубликованного решения суда, компании также запретили продавать и рекламировать продукцию с товарным знаком.

Суд взыскал в пользу Карины Богуславской 766 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. Если компания продолжит распространять продукцию с товарным знаком, каждое нарушение грозит штрафом 250 тыс. руб.

Владимир Зубарев