ФСБ и Следственный комитет России (СКР) сообщили о задержании четырех подростков по подозрению в подготовке подрыва магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области. Несовершеннолетние задержаны, следствие проверяет их на предмет совершения других преступлений.

В отношении подозреваемых в возрасте от 14 до 17 лет возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2025 года они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб и получили от него координаты тайника с взрывным устройством для подрыва нефтепродуктопровода. По пути к месту диверсии подростки были задержаны.

С начала специальной военной операции в регионах Черноземья были возбуждены десятки уголовных дел о диверсиях.

В начале декабря суд в Белгороде назначил 17 лет лишения свободы местному жителю, который по заданию сотрудника Минобороны Украины снимал фортификационные сооружения ВС РФ, скопления военнослужащих и места их дислокации.

Незадолго до этого чемпионка Украины по пауэрлифтингу получила 19 лет колонии за диверсии и подготовку к покушению на командира авиабазы в Воронеже.

Владимир Зоркий