Белгородцу назначили 17 лет лишения свободы за госизмену и хранение взрывчатки

Белгородский облсуд признал 58-летнего белгородца, родившегося на Украине, виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — до пожизненного лишения свободы) и незаконном хранении и перевозке взрывных устройств (п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы). Ему назначили 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, а также штраф 500 тыс. руб. и конфискацию 2,6 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона и в областном УФСБ.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденным является Михаил Ковтун.

Как установил суд, в феврале 2023 года через мессенджер к фигуранту обратился родственник, который работал в Министерстве обороны Украины. Он предложил регулярно помогать украинским спецслужбам.

В дальнейшем белгородец по заданию кураторов посещал приграничные населенные пункты, где с помощью автомобильного видеорегистратора снимал фортификационные сооружения ВС РФ, скопления военнослужащих и места их дислокации. Полученные материалы он пересылал через мессенджер родственнику, который, в свою очередь, передавал их сотрудникам украинских спецслужб.

Сведения, переданные осужденным, использовались ВСУ для подрыва боеспособности группировки войск прикрытия госграницы во время вторжения в Грайворонский городской округ Белгородской области. Также белгородец оказывал финансовую помощь украинцу, который занимался шпионажем в соседней области.

Кроме того, фигурант по заданию украинских спецслужб приобрел самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами в виде саморезов, винтов и гаек, которое незаконно хранил у себя дома.

Его деятельность своевременно пресекли сотрудники УФСБ. Приговор облсуда в законную силу еще не вступил.

В конце ноября стало известно, что родившаяся в Белгородской области и проживавшая в Воронеже чемпионка Украины по пауэрлифтингу получила 19 лет за госизмену.

Мария Свиридова