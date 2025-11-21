Чемпионка Украины по пауэрлифтингу из Черноземья получила 19 лет за госизмену

Родившаяся в Старом Осколе Белгородской области и проживавшая в Воронеже чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко приговорена к 19 годам колонии общего режима за покушение на российского офицера. Об этом сообщает «РИА Новости». Суд признал её виновной в госизмене, обучении терроризму и диверсионной деятельности. Прокурор просил назначить 23 года, но суд остановился на 19.

В 2014 году Юлия Лемещенко переехала из России в Харьков. В 2021 году она стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу. После начала специальной военной операции присоединилась к «Легиону "Свободная Россия"» (признан террористическим и запрещен в РФ), где обучалась стрельбе, управлению дронами и изготовлению взрывчатки.

В октябре 2025 года Лемещенко взорвала опоры линии электропередач под Санкт-Петербургом, а в ноябре ее кураторы спортсменке поручили найти командира авиабазы полковника Алексея Лободу. Она начала за ним наблюдение и собрала две бомбы, готовясь к покушению, но была задержана ФСБ.

В суде Лемещенко признала факты преступления, но не считала себя виновной. Она утверждала, что подорвала ЛЭП, чтобы вывести из строя завод по производству беспилотников, и хотела помочь Украине, но не желала человеческих жертв. В СИЗО Лемещенко просила родственников помочь включить её в обменные списки и заявила, что ей угрожали убийством.

Егор Якимов