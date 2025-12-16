В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юрлиц за поддержку ВСУ

Власти Крыма расширили перечень национализированного имущества на 84 физических и юридических лица, которых признали совершающими недружественные действия против России. Об этом во вторник сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.

«Сегодня перечень национализированного имущества пополнился активами еще 84 лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму», — отметил он в своем телеграм-канале. Среди национализированного имущества — имущество боксера Александра Усика, которого обвиняют в сборе средств для нужд ВСУ, а также экс-депутата украинского парламента Игоря Франчука и принадлежащие ему компании ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа „Тескао“».

Также в собственность республики передано ООО «Таврида-Плаза», связанное с украинской группой компаний «ТММ», производящей беспилотники и легкие самолеты для нужд украинского оборонного заказа. Под национализацию попали пансионат в Судаке, филиал ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» в Крыму, ООО «Элеватор Октябрьское», занимающееся хранением зерна, а также имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ или оказывающих им финансовую поддержку.

Процесс национализации имущества недружественных лиц в Крыму начался осенью 2022 года. В предыдущие годы в собственность республики передавались заводы, комбинаты, гипермаркеты, гостиницы, пансионаты и квартиры, связанные с крупными украинскими бизнесменами и политиками. Глава республики Сергей Аксенов в ноябре сообщил, что доходы от национализированного имущества граждан Украины на полуострове за последние годы составили 6,9 млрд рублей и направлены на благоустройство региона.

Вячеслав Рыжков