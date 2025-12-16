На Тургеневском мосту в Краснодаре введут временные ограничения

С 16 по 25 декабря на Тургеневском мосту введут кратковременное перекрытие движения. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения будут действовать с 14:00 16 декабря до 20:00 25 декабря. Меры необходимы для монтажа новых балок пролетного строения моста. По данным департамента, каждое ограничение будет занимать не больше 10 минут.

«Просим водителей отнестись с пониманием и по возможности заранее планировать свой маршрут», — говорится в сообщении.

Алина Зорина