На Кубани в ноябре выдали товарных кредитов на 610 млн рублей

В ноябре 2025 года объем POS-кредитования достиг максимальных показателей с начала года. По данным Объединенного Кредитного Бюро, за месяц банки выдали россиянам 227,1 тыс. товарных кредитов на 15,12 млрд руб., что на 3% и 4% выше октябрьских показателей соответственно. Средний чек составил 67 тыс. руб., срок кредитования остался на уровне октября.

В годовом сравнении количество выдач сократилось на 12%, объем — на 7%. В ноябре 2024 года было выдано 259,17 тыс. кредитов на 16,19 млрд руб., средний размер кредита составлял 62 тыс. руб., срок — 15 месяцев. За 11 месяцев 2025 года банки выдали 2,15 млн POS-кредитов на 139,5 млрд руб., что на 55% и 54% меньше по количеству и объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полная стоимость кредита снизилась до 25,34% с 26,56% в октябре.

Лидерами по объему выдач в ноябре стали Москва (18,64 тыс. кредитов на 1,48 млрд руб.), Московская область (14,03 тыс. на 1,08 млрд руб.), Санкт-Петербург (9,69 тыс. на 706 млн руб.), Краснодарский край (8,94 тыс. на 610 млн руб.) и Татарстан (6,37 тыс. на 457 млн руб.). Наибольшие средние суммы оформляли жители Чечни — 96 тыс. руб., Москвы — 80 тыс. руб., Дагестана и Якутии — по 78 тыс. руб. Самый длительный срок кредитования зарегистрирован в Адыгее — 17 месяцев, самый короткий — в Севастополе, 10 месяцев.

