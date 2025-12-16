Бизнесмена из Каменска-Уральского будут судить за гибель рабочих

В Каменске-Уральском 53-летний индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По версии следствия, 30 августа 2023 года бизнесмен заключил договор с ООО «Уралстройэнерго» на оказание услуг спецтехники. Во владении предпринимателя был транспорт с крано-манипуляторной установкой и навесной монтажной корзиной, о неисправности которого он знал. 3 октября 2023 года он допустил к работе на опасном производственном объекте рабочего в качестве водителя-экспедитора, не имевшего необходимой квалификации и не прошедшего обучение.

Работы проводили на улице Рябова. При подъеме двух работников в монтажной корзине в период с 17:00 до 18:15 произошла авария — конструкция, удерживающая корзину, разрушилась, и она упала с большой высоты вместе с людьми. Один из рабочих погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Синарский районный суд.

Ирина Пичурина