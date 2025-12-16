Под Краснодаром продают локацию для производственного комплекса за 350 млн рублей

В Краснодарском крае выставлена на продажу производственная площадка площадью более 6 га в промышленной зоне станицы Новотитаровской Динского района. Лот включает земельный участок площадью 6,5 га и комплекс из 12 производственно-складских зданий общей площадью 6,1 тыс. кв. м, говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).

Объект расположен вблизи ключевых транспортных артерий: в 500 м от Ейского шоссе, в 18 км от трассы М-4 «Дон» и в 3,5 км от железнодорожной станции Титаровская и ж/д тупика, что позволяет выстроить логистику с крупнейшими городами юга России.

Стоимость объекта составляет 350 млн руб., организатором продажи выступает Российский аукционный дом. Основная часть застройки расположена на трех земельных участках, находящихся в аренде на 49 лет, при этом фактическая площадь территории больше за счет прилегающего оврага. Дополнительно в состав лота входят склад и двухэтажное офисное здание на соседнем участке, который находится в стадии оформления в собственность. На площадке действует маслозавод, мощности которого задействованы примерно на 30%.

Согласно правилам землепользования и застройки, территория относится к зоне П4 — зоне размещения предприятий IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м. Ключевым преимуществом объекта продавец называет высокую установленную электрическую мощность — 1,48 МВт, а также наличие инженерной инфраструктуры, включая трансформаторные подстанции, водозаборные скважины, котельную и системы водоотведения.

В Российском аукционном доме отмечают, что Краснодарский край входит в пятерку регионов России по числу инвестиционных проектов в сфере легкой промышленности, при этом значительная их часть приходится на создание новых производств. По оценке организатора торгов, выставленная площадка может быть использована для размещения предприятий пищевой, швейной, мебельной, фармацевтической и других отраслей, ориентированных на развитие промышленного производства в регионе.

Вячеслав Рыжков