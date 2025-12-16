Каждая десятая новогодняя поездка по РФ приходится на Краснодарский край

Почти каждое десятое новогоднее путешествие по России приходится на Краснодарский край. Как следует из исследования сервиса онлайн-бронирования «Островок» и курорта «Лучи», на курорты региона пришлось около 10% всех бронирований, совершенных российскими туристами в период новогодних праздников. При этом порядка двух третей размещений в крае пришлись на прибрежные направления, еще около 20% — на горнолыжные курорты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Основным центром притяжения традиционно стал Сочи, на который пришлось 35% всех новогодних бронирований в регионе. Среди прибрежных направлений также востребованы Сириус (11%), Геленджик (5%) и Анапа (3%). В горнолыжном кластере лидируют Эсто-Садок и Красная Поляна. Средняя продолжительность поездок осталась на уровне прошлых лет и составляет три–четыре ночи.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края на праздничный период достигла 10 тыс. руб., что на 12% выше показателя прошлого года. Наиболее заметный рост цен зафиксирован в сегменте трехзвездочных гостиниц — до 9,5 тыс. руб. за ночь (+14%), а также в отелях без звезд — до 8,1 тыс. руб. (+11%) и гостевых домах — до 6,3 тыс. руб. (+12%). В то же время средняя цена ночи в четырехзвездочных отелях составила 15,4 тыс. руб., в пятизвездочных — почти 29,8 тыс. руб.

Отели остаются основным форматом размещения в новогодние праздники — на них пришлось 53% всех бронирований. Из этого объема 16% пришлось на гостиницы категории четыре звезды, по 15% — на отели без звезд и трехзвездочные, по 4% — на пятизвездочные гостиницы и отели категории одна–две звезды.

В «Островке» отмечают рост интереса к качественным объектам размещения с развитой инфраструктурой. По данным сервиса, спрос на гостиницы категории четыре и пять звезд увеличился примерно на треть год к году, что эксперты связывают с формированием всесезонного туристического спроса на юге страны и стремлением туристов выбирать форматы отдыха с фиксированным бюджетом, включая отели с бассейнами и системой «все включено».

Вячеслав Рыжков