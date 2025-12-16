Глава ТФОМС Самарской области Владислав Романов мог покинуть территорию России

Глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов, объявленный в федеральный розыск, мог покинуть Россию. По данным источника «Ъ» в силовых структурах, в качестве транзита, возможно, использовалось одно из соседних государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что главу ведомства планировали задержать 8 декабря во время празднования 60-летия. Владислав Романов отменил торжество и скрылся.

Владислав Романов является фигурантом уголовного дела, возбужденного 8 октября 2025 года в отношении директора ООО «АРК» Юрия Авдеева и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. Юрий Авдеев был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и находится под стражей до 8 января 2026 года.

В настоящее время выясняются обстоятельства заключения более 500 контрактов с ООО «АРК» и компаниями, связанными с ним, на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Предполагается, что стоимость оборудования могла быть завышена на 30–100%, что привело к ущербу региональной системе здравоохранения в размере нескольких миллиардов рублей.

Масштабная проверка Территориального фонда ОМС была инициирована в октябре 2025 года губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Поводом послужили подозрения в нецелевом использовании средств и выявлении случаев оплаты медицинских услуг, которые фактически не были оказаны пациентам. На заседании правительства Самарской области 10 октября губернатор Вячеслав Федорищев отказался принимать доклад Владислава Романова и раскритиковал директора областного ТФОМС за то, что межбюджетные трансферты из территориальных фондов других регионов были заложены в размере более 1 млрд руб., из которых в 2026 году в Самарской области было освоено лишь 880 млн руб. Директор фонда объяснил это тем, что пациенты из других регионов предпочитают для лечения Москву и Санкт-Петербург, поэтому Самарская область не достигает своего показателя привлечения больных из других субъектов РФ. Со своей стороны, Вячеслав Федорищев спросил, не связаны ли проблемы получения медицинской помощи в Самарской области «с аффилированостью к господам, которых называют в прессе влияющими на здравоохранение в Самарской области?» Вопрос остался без ответа.

Бывший руководитель АНО «Центр защиты инфраструктуры Самарской области» Павел Селезнев, которого губернатор Вячеслав Федорищев также уличил в возможном в совершении экономических правонарушений, тоже мог покинуть пределы России. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, силовики готовились предъявить ему обвинение в превышении должностных полномочий и других коррупционных преступлениях. Его партнер Алексей Звягинцев был задержан на прошлой неделе после обвинения в мошенничестве.

Глава региона Вячеслав Федорищев называл еще несколько чиновников и бизнесменов, которые могут быть причастны к совершению экономических преступлений. Предприниматель Михаил Дудин уехал в зону СВО. Бизнесмены Владимир Аветисян и Александр Милеев также были озвучены самарским губернатором как возможные подозреваемые в экономических правонарушениях. Об их задержании или аресте не сообщалось.