Самарский чиновник мог уехать из РФ после обвинений губернатора Федорищева

Бывший руководитель АНО «Центр защиты инфраструктуры Самарской области» Павел Селезнев, которого губернатор Вячеслав Федорищев уличил в возможном в совершении экономических правонарушений, покинул пределы России. Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, силовики готовились предъявить ему обвинение в превышении должностных полномочий и других коррупционных преступлениях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо работы руководителем бюджетной организацией Павел Селезнев является совладельцем ООО «Средневолжская трубно-механическая компания». Во время первого заседания штаба по экономической безопасности глава Самарской области Вячеслав Федорищев уличил бизнесмена в возможном совершении экономических правонарушений. Как отметил тогда губернатор, есть мнение, что соучредитель данной организации Алексей Звягинцев координирует получение госконтрактов в минтрансе, минстрое и минЖКХ региона. Последний был задержан на прошлой неделе после обвинения в мошенничестве.

По информации источника «Ъ» в силовых структурах, Павел Селезнев мог покинуть территорию России еще неделю назад.

Губернатор Вячеслав Федорищев называл еще несколько чиновников и бизнесменов, которые могут быть причастны к совершению экономических преступлений. Руководитель ООО «АРК» Юрий Авдеев, уже арестован по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд региональных учреждений здравоохранения. Предприниматель Михаил Дудин уехал в зону СВО. Бизнесмены Владимир Аветисян, Александр Милеев, и родной брат экс-главы Самарской области Олег Азаров также были озвучены самарским губернатором, как возможные подозреваемые в экономических правонарушениях. Об их задержании или аресте не сообщалось.

Связаться с Павлом Селезневым и получить его комментарий не удалось.

Андрей Сазонов