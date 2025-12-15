Глава ТФОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск

Глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов объявлен в федеральный розыск. По данным источника «Ъ» в силовых структурах, главу ведомства планировали задержать 8 декабря во время празднования 60-летия. Владислав Романов отменил торжество и скрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владислав Романов является фигурантом уголовного дела, возбужденного 8 октября 2025 года в отношении директора ООО «АРК» Юрия Авдеева и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. Юрий Авдеев был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и находится под стражей до 8 января 2026 года.

В настоящее время выясняются обстоятельства заключения более 500 контрактов с ООО «АРК» и компаниями, связанными с ним, на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Предполагается, что стоимость оборудования могла быть завышена на 30–100%, что привело к ущербу региональной системы здравоохранения в размере нескольких миллиардов рублей.

Масштабная проверка Территориального фонда ОМС была инициирована в октябре 2025 года губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Поводом послужили подозрения в нецелевом использовании средств и выявлении случаев оплаты медицинских услуг, которые фактически не были оказаны пациентам. На заседании правительства Самарской области 10 октября губернатор Вячеслав Федорищев отказался принимать доклад Владислава Романова и раскритиковал директора областного ТФОМС за то, что межбюджетные трансферты из территориальных фондов других регионов были заложены в размере более 1 млрд руб., из которых в 2026 году в Самарской области было освоено лишь 880 млн руб. Директор фонда объяснил это тем, что пациенты из других регионов предпочитают для лечения Москву и Санкт-Петербург, поэтому Самарская область не достигает своего показателя привлечения больных из других субъектов РФ. Со своей стороны, Вячеслав Федорищев спросил, не связаны ли проблемы получения медицинской помощи в Самарской области «с аффилированостью к господам, которых называют в прессе влияющими на здравоохранение в Самарской области?» Вопрос остался без ответа.

Согласно данным официального сайта областного ТФОМС, Владислав Романов остается его руководителем. Разыскиваемый силовиками также продолжает возглавлять кафедру медицинского страхования ИПО Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

Евгений Чернов